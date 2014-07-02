WB 150強力刷非常適用於細膩表面的無回濺清潔，例如汽車或摩托車的油漆，玻璃，冬季園藝，車庫門，百葉窗，百葉簾，園藝家具，自行車等。創新的洗滌刷帶有兩個旋轉的扁平噴嘴 結合了全能量和輕柔力量。 新型帶軟刷的表面清洗器將高壓噴射和手動刷壓有效地結合在一起。 使用強力刷可以節省大量的體力和水，並且最多可以節省30％的時間。 使用高壓和刷子能快速，高效，輕鬆地清潔，確保房屋和園藝更加清潔。 適用於所有K 2至K 7級的Kärcher高壓清洗機。