WB 150 強力刷
WB 150強力刷，用於細膩表面的無回濺清潔。 高壓和手動刷的壓力能有效結合，節省體力，水和多達30％的時間。
WB 150強力刷非常適用於細膩表面的無回濺清潔，例如汽車或摩托車的油漆，玻璃，冬季園藝，車庫門，百葉窗，百葉簾，園藝家具，自行車等。創新的洗滌刷帶有兩個旋轉的扁平噴嘴 結合了全能量和輕柔力量。 新型帶軟刷的表面清洗器將高壓噴射和手動刷壓有效地結合在一起。 使用強力刷可以節省大量的體力和水，並且最多可以節省30％的時間。 使用高壓和刷子能快速，高效，輕鬆地清潔，確保房屋和園藝更加清潔。 適用於所有K 2至K 7級的Kärcher高壓清洗機。
特點和好處
結合高壓噴嘴和手動刷壓
- 節省30％的時間，能源和水。
緊湊設計
- 非常適合清潔小區域或難以觸及的地方。
旋轉平面噴嘴
- 強效的清潔力
蓋子
- 沒有回濺的清洗
軟刷頭
- 輕輕清潔敏感表面。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.7
|包括包裝的重量 (kg)
|1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|392 x 222 x 211
Videos
應用領域
- 車輛
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 摩托車和踏板車
- 車庫門
- 溫室花園
- 窗戶和玻璃表面
- 百葉窗 / 捲簾
- 移動房屋
- 園林玩具