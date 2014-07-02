WB 150 強力刷

WB 150強力刷，用於細膩表面的無回濺清潔。 高壓和手動刷的壓力能有效結合，節省體力，水和多達30％的時間。

WB 150強力刷非常適用於細膩表面的無回濺清潔，例如汽車或摩托車的油漆，玻璃，冬季園藝，車庫門，百葉窗，百葉簾，園藝家具，自行車等。創新的洗滌刷帶有兩個旋轉的扁平噴嘴 結合了全能量和輕柔力量。 新型帶軟刷的表面清洗器將高壓噴射和手動刷壓有效地結合在一起。 使用強力刷可以節省大量的體力和水，並且最多可以節省30％的時間。 使用高壓和刷子能快速，高效，輕鬆地清潔，確保房屋和園藝更加清潔。 適用於所有K 2至K 7級的Kärcher高壓清洗機。

特點和好處
結合高壓噴嘴和手動刷壓
  • 節省30％的時間，能源和水。
緊湊設計
  • 非常適合清潔小區域或難以觸及的地方。
旋轉平面噴嘴
  • 強效的清潔力
蓋子
  • 沒有回濺的清洗
軟刷頭
  • 輕輕清潔敏感表面。
技術說明

技術數據

顏色 黑色
重量 (kg) 0.7
包括包裝的重量 (kg) 1
尺寸(長x寬x高) (mm) 392 x 222 x 211
Videos
應用領域
  • 車輛
  • 花園 / 露台 / 陽台家具
  • 摩托車和踏板車
  • 車庫門
  • 溫室花園
  • 窗戶和玻璃表面
  • 百葉窗 / 捲簾
  • 移動房屋
  • 園林玩具
附件