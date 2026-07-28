WR 100
舒適，快速地除雜草：WR 100除草機，具有底盤，100 cm寬的噴頭桿和一體式的噴頭轉接器，可與熱水高壓清洗機配合使用。
我們的WR 100除草機非常適合在較大的區域（如小徑或停車場）除草，特別是與我們的一種熱水高壓清洗機結合使用時，可以展示出其優勢。 最佳水溫高達98°C，可確保有效，非常方便地清除不良雜草。 借助100厘米寬的除草機，水分配均勻，您可以快速工作，從而節省時間，而一體式的噴頭轉接器確保完美匹配的水量，而與所使用的熱水高壓清洗機無關。相關的機箱明顯減輕了您的負擔，從而確保了最大的工作舒適度。
特點和好處
雜草去除劑和熱水高壓清潔劑的最佳組合可有效去除雜草
- 一體式的噴頭轉接器可為每個Kärcher熱水高壓清洗機提供正確的水量。
- 最新的Kärcher燃燒器技術可確保去除雜草的最佳水溫（最高98°C）。
在較大的區域上節省時間的雜草清除
- 100厘米寬的噴頭桿，布水均勻，區域性能高。
- 一體式底盤可提供最大的工作舒適度。
技術說明
技術數據
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|重量 (kg)
|1.2
|包括包裝的重量 (kg)
|2.8
Videos
應用領域
- 在市政環境中有效，無化學物質且舒適地除草