除垢粉 RM 511, 17g

有效地為蒸氣清洗機和其他熱水設備（例如水壺和咖啡機）除垢，從而延長使用壽命並降低能耗。

技術說明

技術數據

包裝尺寸 (g) 6 x 17
包装装置 (Piece(s)) 15
包括包裝的重量 (kg) 0.1
尺寸(長x寬x高) (mm) 205 x 125 x 20
產品
  • 為 Kärcher 設備量身定制，並保證材料相容性
  • 德國製造
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據EC指令的警告和安全建議
  • H319 造成嚴重眼刺激
  • H335 可引起呼吸道刺激
  • P101 如需求醫：隨手攜帶產品容器或標簽。
  • P102 兒童不得接觸。
  • P261 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。
  • P304 + P340 如誤吸入：將人轉移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適體位。
  • P305 + P351 + P338 如進入眼睛：用水小心衝洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡並可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續衝洗。
  • P405 存放處須加鎖。
應用領域
  • Kärcher蒸氣清洗機除垢劑
  • 咖啡機，水壺等的除垢劑