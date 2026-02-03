除垢粉 RM 511, 17g
有效地為蒸氣清洗機和其他熱水設備（例如水壺和咖啡機）除垢，從而延長使用壽命並降低能耗。
技術說明
技術數據
|包裝尺寸 (g)
|6 x 17
|包装装置 (Piece(s))
|15
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|205 x 125 x 20
產品
- 為 Kärcher 設備量身定制，並保證材料相容性
- 德國製造
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據EC指令的警告和安全建議
- H319 造成嚴重眼刺激
- H335 可引起呼吸道刺激
- P101 如需求醫：隨手攜帶產品容器或標簽。
- P102 兒童不得接觸。
- P261 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。
- P304 + P340 如誤吸入：將人轉移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適體位。
- P305 + P351 + P338 如進入眼睛：用水小心衝洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡並可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續衝洗。
- P405 存放處須加鎖。
應用領域
- Kärcher蒸氣清洗機除垢劑
- 咖啡機，水壺等的除垢劑