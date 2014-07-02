Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Особенности и преимущества
Брызговик
  • Идеально подходит для чистки углов и краев без брызг.
Компактность
  • Защита от брызг во время очистки угловых и краевых участков
Прекрасный результат очистки
  • Очищает нечувствительные поверхности
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,221
Вес (с упаковкой) (кг) 0,364
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 192 x 193 x 176
Совместимая техника
Области применения
  • Лестницы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.