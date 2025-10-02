Фильтр HEPA 12
Гигиенический HEPA-фильтр (согласно EN 1822:1998) обеспечивает выпуск из пылесоса более чистого воздуха, чем воздух в помещении.
Гигиенический HEPA-фильтр (согласно EN 1822:1998) надежно задерживает содержащиеся в воздухе мелкие частицы грязи (пыльцу, аллергенную пыль и т. п.). Благодаря его высокой эффективности выходящий из пылесоса воздух оказывается чище, чем воздух в помещении, в котором производится уборка. Рекомендуется ежегодная замена фильтра. Гигиенический фильтр HEPA 12 подходит к аппаратам VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.
Особенности и преимущества
Мелкоячеистый фильтр
- Надежно задерживает пыльцу и другие мельчайших частицы грязи, провоцирующие аллергию.
Удобная замена
- Быстро и легко заменяется благодаря магнитной фиксации.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,034
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,055
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|90 x 50 x 50
Области применения
- Сухой мусор