Инструмент для очистки фильтра

Инструмент для очистки фильтра, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет очень легко очищать используемый в них входной воздушный фильтр.

Инструмент для очистки фильтра, предназначенный для пылесосов VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, не только предельно облегчает очистку используемого в них входного воздушного фильтра, но и продлевает срок его службы. Достаточно лишь вставить фильтр в инструмент, после чего он легко очищается при помощи ручного механизма вращения в сочетании с одновременным отсасыванием пыли. Обратите внимание: предварительно необходимо установить в пылесос второй входной воздушный фильтр, входящий в комплект поставки инструмента. Конструкция инструмента обеспечивает его надежное прикрепление к аппарату.

Особенности и преимущества
Простота в обращении
  • Вставить входной воздушный фильтр и, включив пылесос, очистить фильтр от пыли.
  • Простота очистки входного воздушного фильтра.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,135
Вес (с упаковкой) (кг) 0,191
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 130 x 50 x 140
Области применения
  • Сухой мусор