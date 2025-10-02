Моющая насадка для мягкой мебели, для SE

Моющая насадка для мягкой мебели – оптимальная принадлежность для чистки моющим пылесосом обивки мягкой мебели или автомобильных сидений, а также удаления пятен с ковров.

Эргономичная моющая насадка для мягкой мебели, совместимая с моющими пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6, обеспечивает высокую эффективность очистки благодаря рабочей ширине 88 мм и прозрачному смотровому окну для контроля процесса. Она идеально подходит для глубокой очистки ковров, обивки мебели, автомобильных сидений и других текстильных поверхностей, облегчая работу благодаря продуманной конструкции.

Особенности и преимущества
Моющая насадка для мягкой мебели, для SE: Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Моющая насадка для мягкой мебели, для SE: Функция экстракции
Функция экстракции
Для тщательной, глубокой очистки ковров, обивки мягкой мебели или автомобильных сидений и многих других текстильных поверхностей.
Моющая насадка для мягкой мебели, для SE: Прозрачное смотровое окошко
Прозрачное смотровое окошко
Обеспечивает постоянный контроль процесса чистки.
Испытанная технология экстракции от Kärcher
  • Для оптимальных результатов уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Рабочая ширина (мм) 88
Цвет Черный
Вес (кг) 0,093
Вес (с упаковкой) (кг) 0,141
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 88 x 74 x 141
Совместимая техника
Области применения
  • Мягкая мебель
  • Автомобильные сиденья
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах