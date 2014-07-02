Паровая турбощетка

Решение, позволяющее отказаться от утомительного протирания поверхностей: паровая турбощетка, облегчающая и вдвое ускоряющая выполнение уборочных работ (в частности, очистку швов и стыков).

Использование паровой турбощетки значительно облегчает и вдвое ускоряет уборку в сравнении с обычными методами чистки. Она прекрасно подходит для выполнения работ, требующих обычно интенсивного оттирания. Вибрация щетины, увеличивающая очищающее действие пара, многократно повышает эффективность удаления грязи, в т. ч. находящейся в труднодоступных местах (углах, швах, вдоль кромок и т. д.).

Особенности и преимущества
Вращающаяся щетка
  • Увеличение очищающего эффекта пара и ускорение уборки на 50 %
  • Обеспечивает уборку без усилий без необходимости трения даже областей, которые являются труднодоступными, как трещины, края и т.д.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,101
Вес (с упаковкой) (кг) 0,155
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 200 x 125 x 45
Области применения
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • мусорные баки
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Смеситель для умывальника / раковины
  • Краны
  • Рабочие поверхности на кухне