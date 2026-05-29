Приспособление для очистки поверхностей FR Classic
Модель начального уровня в серии приспособлений для очистки поверхностей, позволяющая выполнять работы как на открытом воздухе, так и в помещениях. Оснащена брызгозащитным корпусом, рассчитана на рабочее давление до 150 бар.
Модель начального уровня в серии предлагаемых Kärcher приспособлений для очистки поверхностей, обеспечивающая аккуратную уборку в помещениях и на открытом воздухе. Рассчитана на рабочее давление до 150 бар и расход воды до 600 л/ч (температура воды до 40 °C). Внимание: комплект сопел заказывается отдельно.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M 18
|Вес (кг)
|1,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,07