Щелевая моющая насадка для SE

Практичная щелевая моющая насадка предназначена для чистки моющим пылесосом таких труднодоступных мест, как узкие промежутки между частями мягкой мебели или элементами отделки салона автомобиля.

Компактная щелевая моющая насадка, совместимая со всеми моющими пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6, является незаменимой для чистки узких промежутков и труднодоступных мест методом экстракции. Она значительно облегчает и ускоряет очистку мягкой мебели и уборку салона автомобиля. Чистящее средство под давлением проникает глубоко в ворс, а насадка мгновенно собирает его вместе с загрязнениями, обеспечивая тщательную очистку и устранение неприятных запахов.

Особенности и преимущества
Щелевая моющая насадка для SE: Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Щелевая моющая насадка для SE: Функция экстракции
Функция экстракции
Гибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
Щелевая моющая насадка для SE: Испытанная технология экстракции от Kärcher
Испытанная технология экстракции от Kärcher
Для оптимальных результатов уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,079
Вес (с упаковкой) (кг) 0,122
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 241 x 44 x 65
Совместимая техника
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)