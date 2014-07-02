Щелевая насадка
Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.
Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина ( )
|40
|Количество (шт.)
|1
|Длина (мм)
|290
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,071
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,071
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 45 x 45
Видео
Совместимая техника
- Всасывающий шланг C-40
- Всасывающий шланг DN 40, в сборе
- Всасывающий шланг DN 40, электропроводный, в сборе
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м
- Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м
- Профессиональный клининговый комплект ID 40