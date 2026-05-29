Удлинительный комплект WV Evolution
С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.
Теперь вы можете мыть высокие окна, застекленные крыши и другие труднодоступные гладкие поверхности удобно и не забираясь на лестницы или стремянки. Такое стало возможным благодаря телескопическому удлинительному комплекту для оконного пылесоса (стеклоочистителя) или аккумуляторного вибрационного очистителя. Комплект состоит из двух удлинительных трубок, приемного приспособления с шарниром для стеклоочистителя и моющей насадки с микроволоконной салфеткой. Комплект обеспечивает увеличение высоты до 2-х дополнительных метров, так что без усилий можно очистить гостиные, ванные комнаты или зимние сады высотой до ок. 4 м - даже если работу выполняют люди небольшого роста.
Особенности и преимущества
Можно легко добраться до высоко расположенных окон
Телескопический удлинитель
Подходит для всех оконных пылесосов и аккумуляторного вибропада
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,917
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,12
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|150 x 250 x 1170
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Большие, труднодоступные стеклянные поверхности
- Оранжереи