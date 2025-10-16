Bolsa del filtro fieltro WD 2/3 4ST

Bolsas de filtro de papel de 2 capas con una excelente capacidad de filtrado y una elevada resistencia a la rotura. Incluido en el equipo de serie: 5 bolsas

La bolsas de filtro de fieltro se han adaptado asimismo a las aspiradoras en seco y húmedo WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery y KWD 1 a KWD 3 de Kärcher, así como a las lava-aspiradoras SE 4001 y SE 4002 de Kärcher. Destacan por su material extremadamente resistente, su idónea potencia de aspiración y una gran capacidad de retención del polvo. Ofrecen el mejor resultado en usos exigentes, como, por ejemplo, en el aspirado de suciedad gruesa y húmeda. El suministro incluye un total de 4 bolsas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 4
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 230 x 200 x 12
Campos de aplicación
  • Aspiración de suciedad seca