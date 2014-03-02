Lanza pulverizadora, 1550 mm, Giratoria

Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico

Tubos pulverizadores en diferentes longitudes. Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual. Protectores de asa ergonómicos que garantizan un manejo y aislamiento óptimos. Giratorios en ángulo de 360º bajo presión.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máx. presión de trabajo (bar) 300
Longitud (mm) 1550
Temperatura (°C) máx. 155
Conexión M22 x 1,5
Mango Giratoria
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,4
Created with AI (artificial intelligence)

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