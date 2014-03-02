Lanza pulverizadora flexible, 1050 mm
Ajuste continuo de la inclinación del tubo pulverizador de 20° a 140°. Especialmente adecuado para la limpieza de lugares de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubrerruedas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máx. presión de trabajo (bar)
|210
|Longitud (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|máx. 150
|Conexión
|M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,4
Equipos compatibles
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