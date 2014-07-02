Sistema para la aplicación de espuma Inno Foam con inyector de detergente
Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para equipos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Doble tubo pulverizador con boquilla de espuma y conmutación a chorro de alta presión para el lavado final, etc., inyector de detergente de alta presión con válvula de dosificación de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|3,3
Accesorios
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