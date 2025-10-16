Conector para manguera universal "Premium" con Aqua Stop
Conector para manguera universal "Premium" con Aqua Stop de aluminio resistente a la corrosión y superficies de agarre de plástico. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.
Conectar, desconectar o reparar con máxima facilidad - gracias al práctico y ergonómico conector para manguera universal "Premium" con Aqua Stop de Kärcher. De aluminio resistente a la corrosión y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Este sistema de conexión flexible facilita considerablemente el riego de cualquier tipo de jardín o superficie, pues unos conectores para grifos y mangueras estancos y perfectamente compatibles son la base de cualquier buen sistema de riego. El conector para manguera universal Premium con Aqua Stop es compatible con los tres diámetros de manguera más usuales y todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.
Características y ventajas
Superficies de agarre de plástico suave
- Para un manejo sencillo.
Conector de aluminio resistente a la corrosión
- Robustez garantizada
Sistema Aqua Stop
- Permite desacoplar las mangueras con toda facilidad y sin que se produzcan salpicaduras
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Color
|Negro
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|70 x 33 x 40