Conectar, desconectar o reparar con máxima facilidad - gracias al práctico y ergonómico conector para manguera universal "Premium" con Aqua Stop de Kärcher. De aluminio resistente a la corrosión y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Este sistema de conexión flexible facilita considerablemente el riego de cualquier tipo de jardín o superficie, pues unos conectores para grifos y mangueras estancos y perfectamente compatibles son la base de cualquier buen sistema de riego. El conector para manguera universal Premium con Aqua Stop es compatible con los tres diámetros de manguera más usuales y todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.