RM 770, 1l

Potente limpiador universal sin tensioactivos para todos los tejidos, revestimientos de suelos elásticos y duros, así como techos y paredes.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 12
Valor pH 9
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,2
Propiedades
  • Potente limpiador universal sin tensioactivos para la limpieza intermedia
  • Elimina la suciedad de aceite, grasa y minerales
  • Ideal para todos los tejidos, recubrimientos de suelo elásticos y duros, así como techos y paredes
  • Retrasa la aparición de suciedad
  • Sin tensioactivos, disolventes ni enzimas
  • Genera poca espuma
  • Cuidadoso con los materiales
  • Sin NTA
RM 770, 1l
RM 770, 1l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Campos de aplicación
  • Tratamiento del coche
  • Superficies textiles
  • Limpieza de superficies
  • Limpieza de suelos
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados