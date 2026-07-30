RM 770, 1l
Potente limpiador universal sin tensioactivos para todos los tejidos, revestimientos de suelos elásticos y duros, así como techos y paredes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|12
|Valor pH
|9
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,2
Propiedades
- Potente limpiador universal sin tensioactivos para la limpieza intermedia
- Elimina la suciedad de aceite, grasa y minerales
- Ideal para todos los tejidos, recubrimientos de suelo elásticos y duros, así como techos y paredes
- Retrasa la aparición de suciedad
- Sin tensioactivos, disolventes ni enzimas
- Genera poca espuma
- Cuidadoso con los materiales
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Campos de aplicación
- Tratamiento del coche
- Superficies textiles
- Limpieza de superficies
- Limpieza de suelos