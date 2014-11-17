Data sheets for content materials
- RM 622 all-round cleaner
- RM 619 car shampoo
- RM 562 car shampoo concentrate
- RM 610 car shampoo, 1l
- RM 530 floor care for waxed parquet/parquet with oil-wax finish
- RM 531 floor care for sealed parquet/laminate/cork
- RM 532 floor care for matte stone/linoleum/PVC
- RM 621 car cleaner
- RM 762 Care Tex
- RM 511 descaler sticks
- RM 617 rim cleaner
- RM 503 window cleaner concentrate
- RM 724 G gel glass cleaner
- RM 500 glass cleaner concentrate
- RM 627 glass finisher
- RM 612 wood cleaner, 1l
- RM 624 wood cleaner, 5l
- RM 618 insect remover
- RM 613 plastic cleaner, 1l
- RM 625 plastic cleaner, 5l
- RM 44 motorcycle cleaner
- RM 564 Patio&Deck cleaner concentrate
- RM 611 stone and façade cleaner, 1l
- RM 623 stone and façade cleaner, 5l
- RM 519 carpet cleaner
- RM 615 ultra foam cleaner, 1l
- RM 620 eco!ogic universal cleaner
- RM 614 eco!ogic universal cleaner
- RM 555 Ultra universal cleaner concentrate
- RM 561 universal cleaner concentrate
- RM 626 universal cleaner, 1l
- RM 596/2 chassis wax
- RM 563 Wash&Wax concentrate