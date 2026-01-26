Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic HEPA
Igienic si economic: Aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic HEPA impresioneaza prin putere avansată de aspirare, filtru HEPA 14, greutate redusa si un raport excelent pret-performanta.
Datorită filtrului HEPA 14 standard cu un grad de filtrare și separare de 99,995%, aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic HEPA îndeplinește standardele de siguranță în zone sensibile din punct de vedere igienic, cum ar fi cabinetele medicale sau spitalele. Filtrul reține chiar și particulele mici, cum ar fi viruși, aerosoli și germeni, în intervalul de doar câțiva micrometri și este certificat în conformitate cu standardul de testare DIN EN 1822:2019. Aspiratorul robust, foarte durabil și astfel extrem de economic generează un vid de 235 mbar/23,5 kpa de la o putere de 850 W, garantând astfel rezultate superbe de aspirare cu zgomot de funcționare foarte scăzut de doar 61 dB(A). De asemenea, poate fi folosit fara nicio problema in orice moment al zilei unde trebuie evitat zgomotul. Cu un volum al containerului de 11 litri, o greutate de doar 4,2 kg, un mâner practic de transport, T 11/1 Classic HEPA este rezistent la înclinare este foarte compact, ușor de transportat și face posibilă o activitate de lungă durată.
Caracteristici si beneficii
Filtru HEPA 14 ultra-eficient
Greutate scăzută
Zgomot foarte mic de funcționare de numai 61 dB (A)
Design durabil și robust al mașinii
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|850
|Capacitate container (l)
|11
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|61
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|385 x 285 x 385
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 3 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 350 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză podea comutabilă
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 14
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
Echipament
- Material container: Plastic
- Cârlig pentru cablu
- Depozitarea integrată a accesoriilor
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri
- Versatil și poate fi folosit în locuri cu cerințe de igienă ridicate
- Pentru toate suprafetele dure ca de ex. gresie, piatra naturala, PVC, linoleum
- Covor
- Spitale
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.