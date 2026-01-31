Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Aspiratorul uscat T 11/1 Classic HEPA Re!Plast este fabricat din materiale reciclate 60%*, economisind resursele și impresionând prin puterea sa mare de aspirare și filtrul HEPA 14.
Aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic HEPA Re!Plast întruchipează sustenabilitate, igiena, putere maximă de aspirare și durabilitate. Fabricat din materiale reciclate 60%*, energia necesară pentru producerea acestuia este deja semnificativ redusă, iar utilizarea de materii prime valoroase este redusă la minimum. Datorită filtrului HEPA 14, certificat conform standardului de testare DIN EN 1822:2019, cu un grad de filtrare și separare de 99,995% inclus ca standard, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast îndeplinește și cele mai înalte standarde de siguranță pentru zonele cu cerințe stricte de igienă. Chiar și cele mai mici particule, cum ar fi virușii, aerosolii și germenii, care măsoară doar câțiva micrometri, sunt aspirate în mod fiabil. Aspiratorul generează un vaccum de 235 mbar la o putere de 850 de wați, făcând posibilă atingerea unei puteri maxime de aspirare cu un zgomot scăzut de funcționare de doar 61 dB(A) – ideal pentru locații sensibile la zgomot. Cu o capacitate de 11 litri, o greutate de doar 4,2 kilograme, un mâner de transport ergonomic, aspiratorul uscat compact garantează o utilizare fără oboseală pe perioade prelungite și este ușor de transportat. Accesoriile precum tubul de aspirație și duza de podea pot fi depozitate convenabil pe aspirator. Este furnizat un sac de filtru din fleece.
Caracteristici si beneficii
Design durabil și inovator, care conține 60% materiale reciclate
Filtru HEPA 14 ultra-eficient
Greutate scăzută
Zgomot foarte mic de funcționare de numai 61 dB (A)
Depozitarea integrată a accesoriilor
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|850
|Capacitate container (l)
|11
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|61
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|385 x 285 x 385
* Toate piesele din plastic fabricate din plastic reciclat, cu excepția accesoriilor.
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 3 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 350 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză podea comutabilă
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 14
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
Echipament
- Material container: Plastic cu material reciclat
- Cârlig pentru cablu
- Depozitarea integrată a accesoriilor
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri
- Versatil și poate fi folosit în locuri cu cerințe de igienă ridicate
- Pentru toate suprafetele dure ca de ex. gresie, piatra naturala, PVC, linoleum
- Covor
- Spitale
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.