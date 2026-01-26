Detergent pentru curatarea covoarelor, tablete, RM 760, 16Tablete

CarpetPro Cleaner RM 760 - Tablete, pentru aspiratoarele cu spray-extractie, cu performante excelente de curatare.Se dizolva usor in apa. Tehnologie iCapsol de incapsulare apoi aspirare a murdariei. Nu necesita clatire!

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (Tablete) 16
Unitate ambalare (Bucată) 20
Valoare pH 8,9
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 72 x 61 x 141
Domenii de intrebuintare
  • Pregătirea mașinii
  • Suprafețe textile