Detergent pentru curatarea covoarelor, tablete, RM 760, 16Tablete
CarpetPro Cleaner RM 760 - Tablete, pentru aspiratoarele cu spray-extractie, cu performante excelente de curatare.Se dizolva usor in apa. Tehnologie iCapsol de incapsulare apoi aspirare a murdariei. Nu necesita clatire!
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (Tablete)
|16
|Unitate ambalare (Bucată)
|20
|Valoare pH
|8,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|72 x 61 x 141
Domenii de intrebuintare
- Pregătirea mașinii
- Suprafețe textile