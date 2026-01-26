Detergent FloorPro Extra RM 752, 200l
Detergent de curatare in profunzime, pentru indepartarea murdariei rezistente sau a stratului de protectie de pe pardoseli alcaline rezistente. Indeparteaza chiar si cele mai dificile pete de ulei, grasime si depuneri minerale.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|200
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|13,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|230
Domenii de intrebuintare
- Curățarea podelelor