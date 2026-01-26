Agent de cristalizare pentru luciu intens, pudra, RM 775, 5kg

Detergent -pudra cristializanta pentru tratarea si intarirea podelelor din marmura si mozaic. Dupa cristalizare, podeaua are un luciu deosebit de atractiv si este mai dura si mai rezistenta la uzura.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (kg) 5
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 1,4
Greutate (kg) 5
Greutate cu ambalaj (kg) 5,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 225 x 225 x 213
Domenii de intrebuintare
  • Podele din piatra calcaroasa