Detergent FloorPro Extra RM 782, 5l

Strat suplimentar de protectie,din polimer robust pentru pardoseli rezistente la apa. Excelenta putere de acoperire, aderenta, anti-alunecare si rezistent la abraziune. Rezistenta crescuta la alcool si dezinfectanti.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 5
Unitate ambalare (Bucată) 2
Valoare pH 8,6
Greutate (kg) 5,1
Greutate cu ambalaj (kg) 5,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 192 x 145 x 248
Video

Domenii de intrebuintare
  • Ingrijirea pardoselii
Accesorii