Detergent FloorPro Extra RM 782, 5l
Strat suplimentar de protectie,din polimer robust pentru pardoseli rezistente la apa. Excelenta putere de acoperire, aderenta, anti-alunecare si rezistent la abraziune. Rezistenta crescuta la alcool si dezinfectanti.
Specificatii tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|5
|Unitate ambalare (Bucată)
|2
|Valoare pH
|8,6
|Greutate (kg)
|5,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|192 x 145 x 248
Domenii de intrebuintare
- Ingrijirea pardoselii