Detergent 753 10 L **, 10l

Solutie de curatare speciala pentru toate tipurile de gresie ceramica fina. Dizolva foarte bine petele de ulei, grasime si minerale. Nu afecteaza proprietatile anti-alunecare ale gresiei. Nu contine tenside si se separa usor.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 10,5
Greutate (kg) 11,3
Greutate cu ambalaj (kg) 12,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 188 x 307
Produs
  • Curatitor de baza puternic pentru gresie foarte murdara
  • Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
  • Capacitate mare de inmuiere
  • Formula saraca in spuma
  • Deosebit de eficient
  • Miros plăcut și proaspăt
  • Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
  • Fără NTA
  • Fara tenside si fara enzime
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea podelelor
