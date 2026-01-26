Agent pentru curatare PressurePro Active , alcalin RM 81 eco!efficiency , 2.5l

Agent pentru curatare profunda, foarte concentrat, pentru folosire cu aparatul de curatat sub presiune. Actiune puternica si delicata de curatare pentru îndepartarea uleiurilor, grasimii si mineralelor. Potrivit si pentru spalare prelatelor, a autoturismelor si a motoarelor. Cu formula eco! efficency, este foarte economic, eficient si prietenos cu mediul.