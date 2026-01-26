Agent pentru curatare PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency pentru uleiuri si grasimi, 10l
Detergent, foarte concentrat, pentru curatare cu aparatul de curatat sub presiune. Indeparteaza in mod eficient murdaria persistenta, de exemplu ulei, grasime, funingine si rasina la toate temperaturile. Cu formula eco!efficiency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|13,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Domeniul de transport si aparate
- Curatarea grajdului
- Curatarea butoaielor
- Spalarea masinii si a motorului
- Curatarea pieselor
- Degresarea suprafetelor
- Cisterna pentru alimente
- Curatarea fatadelor