Agent pentru curatare PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency pentru uleiuri si grasimi, 10l

Detergent, foarte concentrat, pentru curatare cu aparatul de curatat sub presiune. Indeparteaza in mod eficient murdaria persistenta, de exemplu ulei, grasime, funingine si rasina la toate temperaturile. Cu formula eco!efficiency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 13,5
Greutate cu ambalaj (kg) 12
Domenii de intrebuintare
  • Domeniul de transport si aparate
  • Curatarea grajdului
  • Curatarea butoaielor
  • Spalarea masinii si a motorului
  • Curatarea pieselor
  • Degresarea suprafetelor
  • Cisterna pentru alimente
  • Curatarea fatadelor
Accesorii