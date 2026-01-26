Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA, 10l
Curatatorul pentru podele puternic indeparteaza in detaliu cele mai dure murdariri percum ulei, grasime, funingine, sange sau albumina. Sarac in spuma. Potrivit pentru prelucrarea cu curatatoare de suprafete. Fara NTA.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|13,7
|Greutate (kg)
|11,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|290 x 190 x 230
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Domeniul de transport si aparate
- Spalarea masinii si a motorului
- Curatarea pieselor
- Curățarea podelelor
- Degresarea suprafetelor