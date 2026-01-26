Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA, 10l

Curatatorul pentru podele puternic indeparteaza in detaliu cele mai dure murdariri percum ulei, grasime, funingine, sange sau albumina. Sarac in spuma. Potrivit pentru prelucrarea cu curatatoare de suprafete. Fara NTA.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 13,7
Greutate (kg) 11,1
Greutate cu ambalaj (kg) 11,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 290 x 190 x 230
  • Domeniul de transport si aparate
  • Spalarea masinii si a motorului
  • Curatarea pieselor
  • Curățarea podelelor
  • Degresarea suprafetelor
