Detergent spumant, alcalin RM 58 ASF, 20l
Indeparteaza usor murdaria intarita, precum ulei, grasime sau cele cu continut de albumina precum si resturi de alimente de pe gresie, faianta, placi de teracota sau containere. Stratul de spuma permite un timp lung de contact si are astfel efect intens de curatare asupra suprafetelor verticale.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|20
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|13,1
|Greutate (kg)
|21,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 237 x 430
Domenii de intrebuintare
- Laptarie
- Curatarea suprafetelor
- Pereti, faianta
- Cisterna pentru alimente
- Curatarea grajdului