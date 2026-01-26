Detergent spumant, neutru RM 57 ASF, 20l

Detergentul spumant, protectiv pentru material, pentru curatarea murdariilor de ulei, grasime si albumina. Stratul de spuma stabil, sporeste eficienta de curatare si este usor de indepartat prin clatire.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 20
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 6,7
Greutate (kg) 20,4
Greutate cu ambalaj (kg) 21,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 260 x 237 x 430
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Laptarie
  • Curatarea suprafetelor
  • Bucatarie mare
  • Curatarea grajdului
Accesorii