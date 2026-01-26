RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-, 2.5l

Concentrat pentru curatarea cu inalta presiune, pentru curatare activa si protectie a materialelor, pentru indepartarea murdaririlor de ulei, grasime si minerale. Pentru curatarea prelatelor, a autoturismelor si a motoarelor. Fara NTA.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 2,5
Unitate ambalare (Bucată) 4
Valoare pH 12,3
Greutate cu ambalaj (kg) 3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 120 x 120 x 280
Domenii de intrebuintare
  • Domeniul de transport si aparate
  • Spalarea masinii si a motorului
  • Curatarea pieselor
  • Degresarea suprafetelor
  • Curatarea prelatelor
  • Curatarea podelelor si a suprafetelor