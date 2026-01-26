Solar Cleaner RM 99, 20l

RM 99 cu o formula inovatoare ce se usuca intr-un film uniform la orice duritate a apei. Previne reziduuri de calcar si petele de apa fara sisteme suplimentare de dedurizare a apei.

Agent de curățare extrem de eficient, delicat și biodegradabil pentru curățarea fără reziduuri si fără urme a sistemelor solare și fotovoltaice. Previne formarea calcarului. Pentru toate nivelurile de duritate a apei. Pentru îndepărtarea excrementelor de pasări, polen, rugină și praf. De asemenea, potrivit pentru cadrele din aluminiu.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 20
Valoare pH 9
Greutate cu ambalaj (kg) 21,2
  • Sisteme solare si fotovoltaice
