Agent de curățare extrem de eficient, delicat și biodegradabil pentru curățarea fără reziduuri si fără urme a sistemelor solare și fotovoltaice. Previne formarea calcarului. Pentru toate nivelurile de duritate a apei. Pentru îndepărtarea excrementelor de pasări, polen, rugină și praf. De asemenea, potrivit pentru cadrele din aluminiu.