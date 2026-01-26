Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 20l

Agent de curatare cu actiune profunda, deosebit de concentrat, pentru curatarea la presiune ridicata. Utilizabil la orice intervale de temperatura, indeparteaza deosebit de eficient cele mai dificile pete, precum ulei, grasime, gudron, funingine si rasina.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 20
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 13
Greutate (kg) 22,8
Greutate cu ambalaj (kg) 24,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 260 x 237 x 430
Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 20l
Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 20l
Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 20l
Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 20l
Domenii de intrebuintare
  • Domeniul de transport si aparate
  • Curatarea grajdului
  • Curatarea butoaielor
  • Spalarea masinii si a motorului
  • Curatarea pieselor
  • Degresarea suprafetelor
  • Cisterna pentru alimente
  • Curatarea fatadelor
Accesorii