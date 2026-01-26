Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 20l

Agent de curatare cu actiune profunda, deosebit de concentrat, pentru curatarea la presiune ridicata. Utilizabil la orice intervale de temperatura, indeparteaza deosebit de eficient cele mai dificile pete, precum ulei, grasime, gudron, funingine si rasina.