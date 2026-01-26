Solutie de curatare acida RM 25 ASF, 10l

Solutie acida pentru curatarea cu inalta presiune, pentru domeniul sanitar. Indeparteaza depunerile de calcar, rugina, pete de la bere si lapte precum si grasime si albumina. Foarte bun pentru curatarea interioara a rezervoarelor in domeniul alimentar.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 0,2
Greutate (kg) 10,9
Greutate cu ambalaj (kg) 11,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 188 x 307
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Curatarea butoaielor
  • Laptarie
  • Zone sanitare
  • Cisterna pentru alimente
Accesorii