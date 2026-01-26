Solutie de curatare acida RM 25 ASF, 10l
Solutie acida pentru curatarea cu inalta presiune, pentru domeniul sanitar. Indeparteaza depunerile de calcar, rugina, pete de la bere si lapte precum si grasime si albumina. Foarte bun pentru curatarea interioara a rezervoarelor in domeniul alimentar.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|0,2
|Greutate (kg)
|10,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 188 x 307
Produse compatibile
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 AKKU-HD C
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus *EU
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MX Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14 -4MX
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage ST*EU
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4MX *EU
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18--4 Classic
- HD 7/20 G Entry Class *EU
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4MX *EU
- HD 8/23 G Entry Class *EU
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/22-4 Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 860
- PRO HD 600
Domenii de intrebuintare
- Curatarea butoaielor
- Laptarie
- Zone sanitare
- Cisterna pentru alimente