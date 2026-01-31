Solutie de curatare activa, neutra RM 55 ASF, 2.5l
Concentrat lichid universal, pentru curatare blanda, cu inalta presiune, pentru utilizarea in cazul petelor grosiere de ulei si grasime si a contaminarii cauzate de emisiile poluante. Ideal pentru curatarea fatadelor si pentru curatarea suprafetelor sensibile.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|2,5
|Unitate ambalare (Bucată)
|4
|Valoare pH
|10
|Greutate (kg)
|2,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|129 x 127 x 300
Produs
- Solutie universala pentrucuratarea cu presiune ridicata
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Proprietati de curatare foarte bune in special in combinatie cu apa rece
- Acțiune de curățare blândă
- Miros plăcut și proaspăt
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fără NTA
- Fara silicon
- Adecvat pentru suprafetele sensibile la substante Alcaline (ex. aluminiu)
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Domeniul de transport si aparate
- Spalarea masinii si a motorului
- Curatarea pieselor
- Curatarea fatadelor
- Suprafețe textile