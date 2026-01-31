Solutie de curatare activa, neutra RM 55 ASF, 2.5l

Concentrat lichid universal, pentru curatare blanda, cu inalta presiune, pentru utilizarea in cazul petelor grosiere de ulei si grasime si a contaminarii cauzate de emisiile poluante. Ideal pentru curatarea fatadelor si pentru curatarea suprafetelor sensibile.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 2,5
Unitate ambalare (Bucată) 4
Valoare pH 10
Greutate (kg) 2,5
Greutate cu ambalaj (kg) 2,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 129 x 127 x 300
Produs
  • Solutie universala pentrucuratarea cu presiune ridicata
  • Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
  • Proprietati de curatare foarte bune in special in combinatie cu apa rece
  • Acțiune de curățare blândă
  • Miros plăcut și proaspăt
  • Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
  • Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
  • Fără NTA
  • Fara silicon
  • Adecvat pentru suprafetele sensibile la substante Alcaline (ex. aluminiu)
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Domenii de intrebuintare
  • Domeniul de transport si aparate
  • Spalarea masinii si a motorului
  • Curatarea pieselor
  • Curatarea fatadelor
  • Suprafețe textile