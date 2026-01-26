Solutie pentru protejarea masinii RM 110 ASF, 10l
Previne depunerile de calcar in aparatele de curatat sub inalta presiune, cu apa fierbinte. Noua formula ofera protectie imbunatatita impotriva formarii de calcar in serpentinele de incalzire (pana la 150ºC), precum si protectie integrata impotriva coroziunii pentru toate componentele masinii HDS care intra in contact cu apa.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|9
|Greutate (kg)
|10,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 188 x 307
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Domeniul de transport si aparate
- Spalarea masinii si a motorului
- Degresare, fosfatare
- Degresarea suprafetelor
- Intretinerea aparatelor, protectie impotriva calcifierii