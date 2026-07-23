螺旋噴頭035(不可維修), small, 035
更少的功率損耗，更高的高壓：噴頭尺寸為035的新型高性能比其前代產品具有高達50％的清潔和區域性能。
新型高性能螺旋噴頭（噴頭尺寸030）提供集中的清潔力。顯著改善–清潔和區域性能比其前代產品高出50％。由於有了旋轉點噴射，它的清潔性能是傳統高壓噴頭的10倍。帶有陶瓷軸承，以延長工作時間。用於最大180 bar / 18 MPa和60°C的水溫。
特點和好處
與前代產品相比，清潔和區域性能提高多達50％
- 節省大量時間。
減少功率損耗並改善高壓噴洗品質
- 改善了清潔能力，可清除頑固的污垢。
旋轉噴頭上的旋轉點射流結合了直線高壓噴洗和扇型的優點
- 高清潔力以及高效使用區域性能。
陶瓷噴頭和陶瓷軸承圈
- 最長使用壽命。
高清潔效率
- 快速清除頑固的污垢。
技術規格
技術規格
|最大壓力(Bar) (bar)
|180
|壓力 (bar)
|max. 180
|溫度 (°C)
|max. 60
|噴頭尺寸 ( )
|35
|尺寸
|small
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(公斤) (kg)
|0.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|155 x 60 x 60