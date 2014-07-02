讓整個浴室保持絕對完美的清潔－有了凱馳蒸氣清潔布套組，輕鬆搞定。超細纖維清潔布套組包含兩塊特製超細纖維地板清潔布巾，專為在浴室使用蒸氣清洗機而設計。額外的超細纖維研磨布套可快速可靠地去除頑固水垢和肥皂殘留物。額外的超細纖維拋光布則非常適合擦拭鏡子和其他光滑表面。