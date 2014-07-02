浴室蒸氣超細纖維布巾組

用於浴室蒸汽清潔的高品質超細纖維布巾組包含兩個高品質的超細纖維地地板布巾，用於手持刷的超細纖維混合菜瓜布條布套和超細纖維擦拭布。

讓整個浴室保持絕對完美的清潔－有了凱馳蒸氣清潔布套組，輕鬆搞定。超細纖維清潔布套組包含兩塊特製超細纖維地板清潔布巾，專為在浴室使用蒸氣清洗機而設計。額外的超細纖維研磨布套可快速可靠地去除頑固水垢和肥皂殘留物。額外的超細纖維拋光布則非常適合擦拭鏡子和其他光滑表面。

特點和好處
手持刷的磨料微纖維布套，帶有磨料和柔軟的微纖維
  • 磨料纖維可最佳去除水垢。
  • 布料的柔軟微纖維可以最佳地吸收污垢。
高品質超細纖維
  • 可以在60°C下機洗。
高品質超細纖維拋光布巾
  • 無條紋拋光效果，非常好的吸水率。
高品質超細纖維絨的柔軟地板布巾
  • 最佳的污物疏鬆性，大的污物吸收能力；超細纖維可確保在所有硬表面上均具有良好的清潔效果。

技術規格

技術規格

顏色 白色
重量(公斤) (kg) 0.1
重量(包裝後公斤) (kg) 0.3
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 400 x 110 x 6
兼容的設備
應用範圍
  • 淋浴間/浴缸
  • 鏡面
  • 洗手台
  • 水龍頭
  • 硬質地板
Created with AI (artificial intelligence)

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