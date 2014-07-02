PS 40 強力地面清洗刷␍
PS 40強力地面清洗刷具有3個的高壓噴頭，可有效清除各種表面上的頑固污垢，同時節省時間。樓梯和邊緣的理想選擇。包括整合在刷頭的吸水膠條，以刮除髒水。
具有三個整合高壓噴頭和吸水刮條的PS 40強力地面清洗刷比標準的手動清洗功能更強大。強大的清洗刷可快速，輕鬆地去除高壓表面上的頑固污垢。 PS 40強力地面清洗刷是清潔樓梯、露台、外牆、車庫、陽台、牆壁、道路和車道的理想選擇。清潔樓梯和邊緣的理想選擇。適用於所有德國凱馳K 2至K 7高壓清洗機。
特點和好處
整合三個高壓噴頭
- 用於清除各種表面上的頑固污垢。
整合刮水
- 快速去除殘留水。
緊湊設計
- 理想的清潔角落和邊緣而不會噴濺回來。
高壓強力清洗
- 用於清除各種表面上的頑固污垢。
結合高壓沖洗與刷壓
- 與普通的洗滌器相比，清潔性能更高。
技術規格
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|744 x 303 x 759
影片
應用範圍
- 樓梯
- 陽台
- 牆面
- 庭院
- 花園圍牆與石牆
- 路徑
- （庭院）入口、車道