具有三個整合高壓噴頭和吸水刮條的PS 40強力地面清洗刷比標準的手動清洗功能更強大。強大的清洗刷可快速，輕鬆地去除高壓表面上的頑固污垢。 PS 40強力地面清洗刷是清潔樓梯、露台、外牆、車庫、陽台、牆壁、道路和車道的理想選擇。清潔樓梯和邊緣的理想選擇。適用於所有德國凱馳K 2至K 7高壓清洗機。