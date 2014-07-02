PS 40 強力地面清洗刷␍

PS 40強力地面清洗刷具有3個的高壓噴頭，可有效清除各種表面上的頑固污垢，同時節省時間。樓梯和邊緣的理想選擇。包括整合在刷頭的吸水膠條，以刮除髒水。

具有三個整合高壓噴頭和吸水刮條的PS 40強力地面清洗刷比標準的手動清洗功能更強大。強大的清洗刷可快速，輕鬆地去除高壓表面上的頑固污垢。 PS 40強力地面清洗刷是清潔樓梯、露台、外牆、車庫、陽台、牆壁、道路和車道的理想選擇。清潔樓梯和邊緣的理想選擇。適用於所有德國凱馳K 2至K 7高壓清洗機。

特點和好處
整合三個高壓噴頭
  • 用於清除各種表面上的頑固污垢。
整合刮水
  • 快速去除殘留水。
緊湊設計
  • 理想的清潔角落和邊緣而不會噴濺回來。
高壓強力清洗
  • 用於清除各種表面上的頑固污垢。
結合高壓沖洗與刷壓
  • 與普通的洗滌器相比，清潔性能更高。

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 1
重量(包裝後公斤) (kg) 1.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 744 x 303 x 759

影片

兼容的設備
應用範圍
  • 樓梯
  • 陽台
  • 牆面
  • 庭院
  • 花園圍牆與石牆
  • 路徑
  • （庭院）入口、車道
官方網路商店資訊
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

