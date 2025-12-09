手持吸塵器 VCS 3

卓越的清潔性能和現代外觀：輕巧緊湊的 VCS 3 無線吸塵器是一種徹底而便捷的吸塵方式，可吸除家中的灰塵。

重量輕，清潔性能強大： VCS 3 無線吸塵器採用時尚迷人的設計，適合任何家庭室內裝潢。高性能 300 W 無刷馬達可實現 20 kPa 的高吸力。多氣旋技術可去除氣流中的灰塵，而不會失去吸力。智慧功能可確保清潔效果並增加吸塵時的便利性：使用平坦的地板吸頭可輕鬆進入家具下方，而活動地板吸頭上的 LED 燈可以照明，集塵盒上的一鍵倒垃圾功能可最大限度地減少接觸有污垢。

特點和好處
手持吸塵器 VCS 3: 超輕、時尚、緊湊
超輕、時尚、緊湊
重量僅約 1 公斤，非常容易操作。 操作簡單，清潔輕鬆。
手持吸塵器 VCS 3: 多氣旋分離器技術
多氣旋分離器技術
採用最新的多氣旋分離器技術，即使長時間使用也能維持恆定的高吸力。
手持吸塵器 VCS 3: LED 照明
LED 照明
明亮的 LED 燈使灰塵更容易被發現，從而更可靠地吸取灰塵。
清潔家具下方變簡單
  • 平坦的地板吸頭能輕鬆進入家具下方。
強大的無刷電機
  • 18 V 鋰電池和強大的無刷馬達可提供 20 kPa 的吸力 - 非常適合家庭或汽車內的日常清潔工作。
三段吸力控制
  • 標準模式用於日常清潔。
  • 強力模式適用於要求苛刻的應用，例如重度污漬的定點吸塵。
  • 節能模式可在簡單應用中運行長達 40 分鐘，例如吸塵地板上的灰塵和鬆散污垢。
容易使用
  • 調整吸力以適應清潔任務既快速又簡單。
  • 只需單按一下即可輕鬆清空集塵容器。
令人讚嘆的多樣化
  • 用於清潔所有類型的地板、地毯、家具和車輛。
  • 多種配件可供選擇，適合各種應用和任何清潔要求。
收納底座
  • 實用的吸塵器及配件收納底座。

技術規格

技術規格

噪音值 (dB(A)) <= 79
電池種類 長效型電池
電壓(伏特) (V) 18
電池使用時間 (min) 40
充電時間(分鐘) (h) 3.5
電池充電器供電電源 (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
不含配件重量 (kg) 1.8
重量(包裝後公斤) (kg) 5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 236 x 259 x 1100

主機規格或內含配件

  • 可充式電池: 18 V / 2.5 Ah 鋰電池（ 1 顆）
  • HEPA 過濾器: 高效HEPA過濾器
  • 尖嘴吸頭

設備

  • 充電器: 18 V 電池電源標準充電器（ 1 個）
  • 柔軟表面手把裝置
  • 功率調節: 具備三段吸力調整
應用範圍
  • 硬質地板
  • 難以到達的區域（拐角、縫隙、縫隙等）
  • 室內裝潢
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

