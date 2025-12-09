手持吸塵器 VCS 3
卓越的清潔性能和現代外觀：輕巧緊湊的 VCS 3 無線吸塵器是一種徹底而便捷的吸塵方式，可吸除家中的灰塵。
重量輕，清潔性能強大： VCS 3 無線吸塵器採用時尚迷人的設計，適合任何家庭室內裝潢。高性能 300 W 無刷馬達可實現 20 kPa 的高吸力。多氣旋技術可去除氣流中的灰塵，而不會失去吸力。智慧功能可確保清潔效果並增加吸塵時的便利性：使用平坦的地板吸頭可輕鬆進入家具下方，而活動地板吸頭上的 LED 燈可以照明，集塵盒上的一鍵倒垃圾功能可最大限度地減少接觸有污垢。
特點和好處
超輕、時尚、緊湊重量僅約 1 公斤，非常容易操作。 操作簡單，清潔輕鬆。
多氣旋分離器技術採用最新的多氣旋分離器技術，即使長時間使用也能維持恆定的高吸力。
LED 照明明亮的 LED 燈使灰塵更容易被發現，從而更可靠地吸取灰塵。
清潔家具下方變簡單
- 平坦的地板吸頭能輕鬆進入家具下方。
強大的無刷電機
- 18 V 鋰電池和強大的無刷馬達可提供 20 kPa 的吸力 - 非常適合家庭或汽車內的日常清潔工作。
三段吸力控制
- 標準模式用於日常清潔。
- 強力模式適用於要求苛刻的應用，例如重度污漬的定點吸塵。
- 節能模式可在簡單應用中運行長達 40 分鐘，例如吸塵地板上的灰塵和鬆散污垢。
容易使用
- 調整吸力以適應清潔任務既快速又簡單。
- 只需單按一下即可輕鬆清空集塵容器。
令人讚嘆的多樣化
- 用於清潔所有類型的地板、地毯、家具和車輛。
- 多種配件可供選擇，適合各種應用和任何清潔要求。
收納底座
- 實用的吸塵器及配件收納底座。
技術規格
|噪音值 (dB(A))
|<= 79
|電池種類
|長效型電池
|電壓(伏特) (V)
|18
|電池使用時間 (min)
|40
|充電時間(分鐘) (h)
|3.5
|電池充電器供電電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|不含配件重量 (kg)
|1.8
|重量(包裝後公斤) (kg)
|5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|236 x 259 x 1100
主機規格或內含配件
- 可充式電池: 18 V / 2.5 Ah 鋰電池（ 1 顆）
- HEPA 過濾器: 高效HEPA過濾器
- 尖嘴吸頭
設備
- 充電器: 18 V 電池電源標準充電器（ 1 個）
- 柔軟表面手把裝置
- 功率調節: 具備三段吸力調整
影片
應用範圍
- 硬質地板
- 難以到達的區域（拐角、縫隙、縫隙等）
- 室內裝潢