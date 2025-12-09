重量輕，清潔性能強大： VCS 3 無線吸塵器採用時尚迷人的設計，適合任何家庭室內裝潢。高性能 300 W 無刷馬達可實現 20 kPa 的高吸力。多氣旋技術可去除氣流中的灰塵，而不會失去吸力。智慧功能可確保清潔效果並增加吸塵時的便利性：使用平坦的地板吸頭可輕鬆進入家具下方，而活動地板吸頭上的 LED 燈可以照明，集塵盒上的一鍵倒垃圾功能可最大限度地減少接觸有污垢。