Kärcher KIRA B 50 洗地機器人是任何清潔團隊的實用機種。憑藉洗地吸乾機的功能，它可以智慧、自主地高效地清潔大中型區域的地板，並獲得一致的清潔結果，從而減輕清潔團隊的壓力，讓他們可以專注於更具挑戰性的任務。大型觸控顯示器提供直覺的使用者指導。可選的擴充座可實現完全自主工作，包括填充清水、排空汙水、沖洗水箱以及為長效鋰電池充電。一個滾輪刷頭可在一個工作步驟中進行預清掃和擦洗，而整合的邊刷則無需手動邊緣清潔。高效能感測器和軟體可確保導航可靠、安全防止碰撞並避免障礙物。出於記錄和監控的目的，KIRA B 50 會向行動裝置發送狀態訊息，並在相應的入口網站中建立詳細的清潔報告。