洗地機 KIRA B 50

高效、省時、簡單、安全、靈活 - 並根據需要實現全自動：KIRA B 50 洗地機機器人可經濟地清潔中型到大面積的地板。

Kärcher KIRA B 50 洗地機器人是任何清潔團隊的實用機種。憑藉洗地吸乾機的功能，它可以智慧、自主地高效地清潔大中型區域的地板，並獲得一致的清潔結果，從而減輕清潔團隊的壓力，讓他們可以專注於更具挑戰性的任務。大型觸控顯示器提供直覺的使用者指導。可選的擴充座可實現完全自主工作，包括填充清水、排空汙水、沖洗水箱以及為長效鋰電池充電。一個滾輪刷頭可在一個工作步驟中進行預清掃和擦洗，而整合的邊刷則無需手動邊緣清潔。高效能感測器和軟體可確保導航可靠、安全防止碰撞並避免障礙物。出於記錄和監控的目的，KIRA B 50 會向行動裝置發送狀態訊息，並在相應的入口網站中建立詳細的清潔報告。

特點和好處
簡易操作
  • 透過觸控螢幕對所有裝置功能進行清晰、安全的控制。
  • 逐步使用者指導，實現簡單、直覺的操作。
  • 機器人設定簡單且易於使用，無需專業知識。
穩健可靠的導航
  • 具有 360° 環境偵測和橫向監控功能的高性能感測器。
  • 安全避免碰撞和障礙物引導。
  • 發生阻塞時智能自由行駛。
充電站(選配)
  • 實現完全自主操作。
  • 機器人可以自主補充資源（補充清水、排出汙水、沖洗水箱、為電池充電）。
  • 可選配件，機器人也可以在沒有充電座的情況下進行操作。
安全認證
  • 安全、非接觸式地偵測障礙物、跌倒和人員。
  • 符合 IEC 63327 安全認證。
  • 適合在人流量大的區域作業。
快速教導自主路線
  • 清潔路線的直覺教學。
  • 教導與重複功能用於在狹窄空間內手動教導精確的路線。
  • 智慧填充功能，用於大型開放空間的自主路線規劃。
直觀的路線編輯
  • 建立路線後，可以輕鬆調整所有清潔參數。
  • 建立相互關聯的清潔路線。
  • 增加禁區、速度調整、免清潔區、喇叭區和互動區。
入口網站
  • 透過凱馳 設備管理遠端存取詳細資訊。
  • 包括清潔報告、通知、設備狀態等
  • 向行動裝置發送通知和狀態訊息
整合單邊側刷
  • 能夠徹底清潔直至邊緣。
  • 將污垢直接輸送到清洗通道。
  • 將額外的手動工作減少到最低限度。

技術規格

驅動類型 電池
額定功率 (W) 1600
驅動馬達 (W) 560
風扇功率(瓦特) (W) 630
滾刷功率(瓦特) (W) 600
主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 550
刷壓 (g/cm²) 80
刷滾動轉速 (rpm) 1200
吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm) 750
清水與污水水箱 ( 公升 ) (l) 55 / 55
清潔劑盒 (l) 5
垃圾盒 (l) 2
理論上表現，自動 (m²/h) max. 2365
清潔效率 (m²) approx. 1830
電壓(伏特) (V) 24
電池數 2
電池型式 鋰電池
電池電壓 / 容量 (V/Ah) 24 / 160
電池使用時間 (h) approx. 3.5
電池充電時間 (h) max. 5.2
速度、自動 (km/h) max. 4.3
噪音量(分貝) (dB(A)) 69
過道週轉寬度，自動 (m) 1.5
高爬坡能力(角度) (%) max. 6
通道寬度，自動 (m) min. 0.9
淨重 (kg) 228
不含配件重量 (kg) 225
重量(包括配件) (kg) 238.4
重量(包裝後公斤) (kg) 249.4
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1100 x 750 x 1200

主機規格或內含配件

  • 電池和充電器
  • 包括刮水座
  • 滾刷: 2 Piece(s)
  • 側刷
  • 閃爍的信標

設備

  • 刮水條類型: 抗油
  • 自動清潔劑量調控系統
  • 取決於加水的速度
  • 大尺寸高清觸控顯示器
  • 相容對接
  • 捲門控制已準備好
  • 自動清潔
  • 自動預掃
  • 手動模式
  • 斜坡模式
  • 簡單直覺的設置，無需專業知識
  • 高性能感測器
  • 障礙物與碰撞感測
  • 自動克服障礙
  • 公共區域安全認證
  • 建立清潔報告
  • 行動裝置上的通知
  • 日間排程功能
  • 快速加水裝置
  • 彩燈顯示機器人的行為和運作狀態
  • 凱馳設備色彩管理概念
  • 電磁與機械性浮球開關
  • 通訊介面: VDA 5050
  • 清潔劑量調整裝置
應用範圍
  • 中到大面積的硬質或彈性地板覆蓋物
  • 可用於空間有限的地方以及開放空間
  • 適合公共場所使用
  • 零售、醫療保健場所和公共設施的理想選擇
  • 可用於交通、工業和建築清潔
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

