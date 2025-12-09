洗地機 KIRA B 50
高效、省時、簡單、安全、靈活 - 並根據需要實現全自動：KIRA B 50 洗地機機器人可經濟地清潔中型到大面積的地板。
Kärcher KIRA B 50 洗地機器人是任何清潔團隊的實用機種。憑藉洗地吸乾機的功能，它可以智慧、自主地高效地清潔大中型區域的地板，並獲得一致的清潔結果，從而減輕清潔團隊的壓力，讓他們可以專注於更具挑戰性的任務。大型觸控顯示器提供直覺的使用者指導。可選的擴充座可實現完全自主工作，包括填充清水、排空汙水、沖洗水箱以及為長效鋰電池充電。一個滾輪刷頭可在一個工作步驟中進行預清掃和擦洗，而整合的邊刷則無需手動邊緣清潔。高效能感測器和軟體可確保導航可靠、安全防止碰撞並避免障礙物。出於記錄和監控的目的，KIRA B 50 會向行動裝置發送狀態訊息，並在相應的入口網站中建立詳細的清潔報告。
特點和好處
簡易操作
- 透過觸控螢幕對所有裝置功能進行清晰、安全的控制。
- 逐步使用者指導，實現簡單、直覺的操作。
- 機器人設定簡單且易於使用，無需專業知識。
穩健可靠的導航
- 具有 360° 環境偵測和橫向監控功能的高性能感測器。
- 安全避免碰撞和障礙物引導。
- 發生阻塞時智能自由行駛。
充電站(選配)
- 實現完全自主操作。
- 機器人可以自主補充資源（補充清水、排出汙水、沖洗水箱、為電池充電）。
- 可選配件，機器人也可以在沒有充電座的情況下進行操作。
安全認證
- 安全、非接觸式地偵測障礙物、跌倒和人員。
- 符合 IEC 63327 安全認證。
- 適合在人流量大的區域作業。
快速教導自主路線
- 清潔路線的直覺教學。
- 教導與重複功能用於在狹窄空間內手動教導精確的路線。
- 智慧填充功能，用於大型開放空間的自主路線規劃。
直觀的路線編輯
- 建立路線後，可以輕鬆調整所有清潔參數。
- 建立相互關聯的清潔路線。
- 增加禁區、速度調整、免清潔區、喇叭區和互動區。
入口網站
- 透過凱馳 設備管理遠端存取詳細資訊。
- 包括清潔報告、通知、設備狀態等
- 向行動裝置發送通知和狀態訊息
整合單邊側刷
- 能夠徹底清潔直至邊緣。
- 將污垢直接輸送到清洗通道。
- 將額外的手動工作減少到最低限度。
技術規格
技術規格
|驅動類型
|電池
|額定功率 (W)
|1600
|驅動馬達 (W)
|560
|風扇功率(瓦特) (W)
|630
|滾刷功率(瓦特) (W)
|600
|主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|550
|刷壓 (g/cm²)
|80
|刷滾動轉速 (rpm)
|1200
|吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|750
|清水與污水水箱 ( 公升 ) (l)
|55 / 55
|清潔劑盒 (l)
|5
|垃圾盒 (l)
|2
|理論上表現，自動 (m²/h)
|max. 2365
|清潔效率 (m²)
|approx. 1830
|電壓(伏特) (V)
|24
|電池數
|2
|電池型式
|鋰電池
|電池電壓 / 容量 (V/Ah)
|24 / 160
|電池使用時間 (h)
|approx. 3.5
|電池充電時間 (h)
|max. 5.2
|速度、自動 (km/h)
|max. 4.3
|噪音量(分貝) (dB(A))
|69
|過道週轉寬度，自動 (m)
|1.5
|高爬坡能力(角度) (%)
|max. 6
|通道寬度，自動 (m)
|min. 0.9
|淨重 (kg)
|228
|不含配件重量 (kg)
|225
|重量(包括配件) (kg)
|238.4
|重量(包裝後公斤) (kg)
|249.4
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1100 x 750 x 1200
主機規格或內含配件
- 電池和充電器
- 包括刮水座
- 滾刷: 2 Piece(s)
- 側刷
- 閃爍的信標
設備
- 刮水條類型: 抗油
- 自動清潔劑量調控系統
- 取決於加水的速度
- 大尺寸高清觸控顯示器
- 相容對接
- 捲門控制已準備好
- 自動清潔
- 自動預掃
- 手動模式
- 斜坡模式
- 簡單直覺的設置，無需專業知識
- 高性能感測器
- 障礙物與碰撞感測
- 自動克服障礙
- 公共區域安全認證
- 建立清潔報告
- 行動裝置上的通知
- 日間排程功能
- 快速加水裝置
- 彩燈顯示機器人的行為和運作狀態
- 凱馳設備色彩管理概念
- 電磁與機械性浮球開關
- 通訊介面: VDA 5050
- 清潔劑量調整裝置
影片
應用範圍
- 中到大面積的硬質或彈性地板覆蓋物
- 可用於空間有限的地方以及開放空間
- 適合公共場所使用
- 零售、醫療保健場所和公共設施的理想選擇
- 可用於交通、工業和建築清潔