PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750, 10l
Powerful deep cleaner effectively removes the most stubborn stains, such as oil, grease, soot, blood and proteins. Low foam production. Particularly suited for floor cleaning by machine and for processing with hard surface cleaners.
Versatile, low-foaming PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 suitable for use with high-pressure and surface cleaners as well as scrubber dryers. The powerful detergent was specially developed for the high demands in production and industry - in particular the food industry and commercial kitchens. It removes typical stubborn dirt and residues caused by oil, grease, soot, protein, fruit juice, wine or beer from surfaces and is also suitable for deep cleaning heavily soiled industrial floor coverings. The highly concentrated industrial cleaner can be dosed very sparingly and is therefore particularly economical to use. If necessary, it can also be used for manual cleaning.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|10
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH value
|13.7
|Weight (kg)
|11.1
|Weight incl. packaging (kg)
|11.8
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|290 x 190 x 230
Compatible machines
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 150 R Bc +D90
- B 200 R Bc +D90
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 300 R I D
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51
- B 90 R Classic Bc + D65
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 St
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Application areas
- Transport and machines
- Car/engine wash
- Parts cleaning
- Floor cleaning
- Surface degreasing