Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías
Boquilla de limpieza de tubos con rosca interior. Diferentes direcciones de pulverización. La manguera se mueve libremente a través de la tubería. (Conexión R 1/8 ", 3 x 30 ° hacia atrás, diámetro 30 mm.)
Boquilla de limpieza de tubos con rosca interna, diámetro 30 mm. La boquilla tiene diferentes direcciones de chorro para una limpieza ecológica de desagües y tuberías bloqueados. Los tres chorros de la boquilla se inclinan hacia atrás en un ángulo de 30 ° para permitir que la boquilla y la manguera se muevan libremente a través de la tubería. Boquilla de limpieza de tuberías con conexión R 1/8 "para conectar a la manguera de limpieza de tuberías.
Características y ventajas
Tres chorros dirigidos hacia atrás procuran una propulsión óptima
- La boquilla y la manguera para limpieza de tuberías se mueven de forma automática hacia adentro de la tubería.
Conexión: 1/8"
- Compatible con las mangueras para la limpieza de tuberías.
Diámetro exterior: 30 mm
- Apropiado para tuberías con un diámetro interior a partir de 40 mm.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro (mm)
|30
|Tamaño de la boquilla ( )
|50
|Rosca
|R 1/8"
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1