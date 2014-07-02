Boquilla de limpieza de tubos con rosca interna, diámetro 30 mm. La boquilla tiene diferentes direcciones de chorro para una limpieza ecológica de desagües y tuberías bloqueados. Los tres chorros de la boquilla se inclinan hacia atrás en un ángulo de 30 ° para permitir que la boquilla y la manguera se muevan libremente a través de la tubería. Boquilla de limpieza de tuberías con conexión R 1/8 "para conectar a la manguera de limpieza de tuberías.