Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquilla de limpieza de tubos con rosca interior. Diferentes direcciones de pulverización. La manguera se mueve libremente a través de la tubería. (Conexión R 1/8 ", 3 x 30 ° hacia atrás, diámetro 30 mm.)

Boquilla de limpieza de tubos con rosca interna, diámetro 30 mm. La boquilla tiene diferentes direcciones de chorro para una limpieza ecológica de desagües y tuberías bloqueados. Los tres chorros de la boquilla se inclinan hacia atrás en un ángulo de 30 ° para permitir que la boquilla y la manguera se muevan libremente a través de la tubería. Boquilla de limpieza de tuberías con conexión R 1/8 "para conectar a la manguera de limpieza de tuberías.

Características y ventajas
Tres chorros dirigidos hacia atrás procuran una propulsión óptima
  • La boquilla y la manguera para limpieza de tuberías se mueven de forma automática hacia adentro de la tubería.
Conexión: 1/8"
  • Compatible con las mangueras para la limpieza de tuberías.
Diámetro exterior: 30 mm
  • Apropiado para tuberías con un diámetro interior a partir de 40 mm.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 30
Tamaño de la boquilla ( ) 50
Rosca R 1/8"
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
LEGAL
CONTACTO

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