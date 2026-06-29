Enrollador para mangueras automático, acero inoxidable, 40 m
carretes de mangueras automáticas proporcionan el más alto nivel de seguridad y comodidad para enrollar y desenrollar mangueras HP. manguera de alta presión compatible, por ejemplo, n º de pedido. 6,110 a 076,0 (ID 8, 40 m, 400 bar, carrete kit de fijación conexión de la manguera 1x).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|40
|Temperatura (°C)
|máx. 150
|Presión máx. (bar)
|250
|Peso con embalaje incluido (kg)
|52
Scope of supply
- Enrollador de mangueras
Accesorios
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