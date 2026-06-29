Enrollador para mangueras automático, acero inoxidable, 40 m

carretes de mangueras automáticas proporcionan el más alto nivel de seguridad y comodidad para enrollar y desenrollar mangueras HP. manguera de alta presión compatible, por ejemplo, n º de pedido. 6,110 a 076,0 (ID 8, 40 m, 400 bar, carrete kit de fijación conexión de la manguera 1x).