El concepto revolucionario de la pistola de alta presión EASY! Force garantiza un trabajo sin fatiga durante largos períodos. La fuerza de retroceso del chorro de alta presión se utiliza para reducir la fuerza de retención del operador a cero. En términos de durabilidad, la pistola de alta presión impresiona con materiales de alta calidad: la bola y el asiento de sellado de la válvula de cerámica son mucho más duros que cualquier partícula extraña imaginable. La válvula de cerámica completa garantiza una vida útil 5 veces más larga en comparación con otras pistolas de alta presión.