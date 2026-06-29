Tubería flexible TR limpieza de tubos DN

La manguera de limpieza de tuberías de 30 m es una manguera de alta presión altamente flexible para la limpieza interior de tuberías (conexión roscada para boquilla R 1/8).

Características y ventajas
Manguera de alta presión especialmente flexible con cubierta exterior de goma y tejido de acero
  • Manejo ideal para la limpieza de tuberías, pueden superarse incluso los lugares más estrechos.
  • Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
  • Resistente a presiones de hasta 250 bar.
Conexión: 1/8"
  • Compatible con boquillas para limpieza de tuberías.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 250
Conexión EASY!Lock
Longitud (m) 30
Peso con embalaje incluido (kg) 4,9
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