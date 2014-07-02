FJ 10 C連接&清潔泡沫噴頭與超泡沫清潔劑連接。 快速更換系統可通過單次點擊在清潔劑之間快速切換。 清潔劑的劑量可以在泡沫噴頭（黃色旋鈕）上輕鬆調節。 射流高度可根據需要進行調整。 適用於所有K 2至K 7級的Kärcher高壓清洗機。