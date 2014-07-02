FJ 10 C 連接及清潔泡沫噴嘴 ＋ 三合一超泡沫清潔劑
超泡沫清潔劑+快速更換系統FJ 10 C連接&清潔泡沫噴頭。 只需點擊一下，即可在不同清潔劑之間輕鬆更換。
FJ 10 C連接&清潔泡沫噴頭與超泡沫清潔劑連接。 快速更換系統可通過單次點擊在清潔劑之間快速切換。 清潔劑的劑量可以在泡沫噴頭（黃色旋鈕）上輕鬆調節。 射流高度可根據需要進行調整。 適用於所有K 2至K 7級的Kärcher高壓清洗機。
特點和好處
創新的泡沫噴頭
- 強力泡沫的產生和應用。
套件中
- 實用的套件盒，含各種清潔劑。
快速更換系統
- 只需單擊一下，即可快速便捷地更換清潔劑。
清潔劑計量單元
- 清潔劑的用量取決於使用情況。
透明的清潔劑容箱
- 內容總是可見
技術說明
技術數據
|顏色
|煙煤色
|重量 (kg)
|1.3
|包括包裝的重量 (kg)
|1.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|102 x 201 x 260
|兼容性
|零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
應用領域
- 車輛
- 摩托車和踏板車
- 移動房屋