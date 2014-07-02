FJ 10 C 連接及清潔泡沫噴嘴 ＋ 三合一超泡沫清潔劑

超泡沫清潔劑+快速更換系統FJ 10 C連接&清潔泡沫噴頭。 只需點擊一下，即可在不同清潔劑之間輕鬆更換。

FJ 10 C連接&清潔泡沫噴頭與超泡沫清潔劑連接。 快速更換系統可通過單次點擊在清潔劑之間快速切換。 清潔劑的劑量可以在泡沫噴頭（黃色旋鈕）上輕鬆調節。 射流高度可根據需要進行調整。 適用於所有K 2至K 7級的Kärcher高壓清洗機。

特點和好處
創新的泡沫噴頭
  • 強力泡沫的產生和應用。
套件中
  • 實用的套件盒，含各種清潔劑。
快速更換系統
  • 只需單擊一下，即可快速便捷地更換清潔劑。
清潔劑計量單元
  • 清潔劑的用量取決於使用情況。
透明的清潔劑容箱
  • 內容總是可見
技術說明

技術數據

顏色 煙煤色
重量 (kg) 1.3
包括包裝的重量 (kg) 1.6
尺寸(長x寬x高) (mm) 102 x 201 x 260
兼容性 零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
應用領域
  • 車輛
  • 摩托車和踏板車
  • 移動房屋