O型環套裝

更換O形圈套件，可輕鬆更換高壓清洗機配件上的O形圈和安全塞。

特點和好處
更變O形環
易於更換
更換O形環
技術說明

技術數據

顏色 黑色
尺寸(長x寬x高) (mm) 17 x 17 x 13