實用且多功能的管道清潔套件，專為清潔管道、排水口和雨水管以及有效清除堵塞而設計。供應範圍包括兩個不同的噴嘴，透過螺紋連接可快速更換。射流噴嘴具有強大的前推力，並配有四個向後噴出的高壓噴嘴，非常適合用於雨水管和清除固體物質的堵塞。旋轉噴嘴則用於預防性維護清潔，其 360° 清潔系統能有效去除管道內壁的沉積物，從根本上防止堵塞的形成。噴嘴的形狀經過優化，確保在與高壓軟管連接的地方沒有凸起，從而降低噴嘴被卡在管道中的風險。這條 15 米的高品質靈活軟管以紡織編織加強，便於在轉角管道系統中操作。軟管還具有防折保護和黃銅接頭，確保長期的使用壽命。適合在家庭及戶外使用，與所有 K 2 至 K 7 級別的 Kärcher 高壓清洗機配合使用。